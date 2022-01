Ihre Mutter sucht gerade zum 17. Mal schrecklich emsig und mit spitzer Stimme nach «Germany`s Next Topmodel». Nach dem schönsten Mädchen Deutschlands. Aber was ist in Heidi Klums Augen schön? In den Augen der Welt? In den ersten Staffeln war das Ganze einfacher, da war ein Model genormt. Da waren einige zu klein, manche zu dick. Im letzten Jahr gewann ein Transgender-Model, schon länger laufen auch Plus-Size-Mädchen mit und plötzlich soll man etwas Besonderes haben und sein, um zu gewinnen. Eben nicht mehr der Norm entsprechen.