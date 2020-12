Jetzt stehen wir kurz vor 2021 und nach Trendfarben für Mode, Möbel und Kunst wie dem mystischen «Classic Blue» diesen Jahres, dem frischen «Living Coral» von 2019 und dem elektrisierenden «Ultraviolett» von 2018 macht Pantone nun zum zweiten Mal in der mehr als 20-jährigen Geschichte des Unternehmens wieder eine Farb-Fusion zu optischer Zukunftsmusik.

Eine aus zwei Nuancen, die im harten Kontrast zueinander stehen. Weil die Zeiten ungewiss sind. Und wir sind unsicher. Eine ist erstmals ein achromatischer, also nicht bunter Ton. What a time to be alive!