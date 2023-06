Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: In Christy Turlingtons (54) Fall tritt Tochter Grace Burns (19) in die Model-Fussstapfen ihrer Mutter. Die 19-Jährige feierte ihr Runway-Debüt bei der «British Vogue X LuisaViaRoma Show» am Mittwoch in Florenz, Italien.