Supermodels lieben diesen Sandalen-Trend

Heiss auf Heels

Thong Heels sind also um einiges sexier als herkömmliche Flip-Flops aus Gummi. Nichtsdestotrotz kommt uns bei ihrem Anblick dieser gewisse Ferien-Vibe entgegen geschossen. Schlimm? Keineswegs! Was ist schon schöner als der Sprung ins kühle Salzwasser oder das Gefühl von Sand zwischen den Zehen? Muss man darauf noch ein paar Wochen warten, helfen die angesagten Sandalen sich zumindest optisch schon mal auf Ferien einzustimmen – ganz ohne dabei in Seriosität einbüssen zu müssen.