Der Grund dafür ist das feuchtwarme Klima nach jedem Waschgang. Es bietet in der Wäschetrommel nicht nur den idealen Nährboden für Bakterien und Schimmel, sondern sorgt auch für die Bildung eines üblen Geruchs. Wenn wir die Tür also unmittelbar nach dem Waschen zuklappen, kann das Wasser nicht entweichen: ein gefundenes Fressen für Bakterien. Durch Bakterienansammlungen entsteht mit der Zeit ein Biofilm, also eine Schleimschicht aus Bakterien und Pilzen, die mit der Zeit zu müffeln beginnt. Dieser Gestank kann sich auch auf die frisch gewaschene Wäsche übertragen. Igitt! Darum müsst ihr ab sofort immer daran denken, dass ihr die Tür nach dem Waschen so lange wie möglich offen lasst – begrenzter Wohnraum hin oder her.