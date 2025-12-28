Darum müssen wir jetzt unsere Matratzen auslüften

Dass wir unsere Matratzen besser pflegen sollten, wissen wir ja. Aber je nach Grösse sind die Dinger so schwer, dass man es von Woche zu Woche verschiebt, sie auszulüften oder immerhin zu wenden. Jetzt haben wir aber bald keine Ausrede mehr, denn die Minustemperaturen sind sozusagen der Jackpot für unsere Betthygiene. Da müssen wir reagieren.