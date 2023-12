Das sind die (neuen) Hotspots der Schweiz

Schmucke Stücke und persönliche Beratung

Schmuckliebhaberinnen kommen in der Basil Boutique auf ihre Kosten. Die kleine «Goldmine» mitten in Lausanne lässt die Herzen, die auf der Suche nach etwas sind, was sonst niemand hat, höherschlagen. Nebst Ringen aus Echtgold gibts in der kleinen feinen Boutique auch trendige Kleider, Modeaccessoires und Dekorationsartikel. Inhaberin Severine Parmigiani legt bei der Auswahl grossen Wert auf die Qualität und die ethische Herkunft der Stücke.

Basil Boutique, Rue Saint-Laurent 8, 1003 Lausanne