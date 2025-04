Am 1. April öffnet die neue Tissot-Boutique in Lausanne ihre Türen. Mit diesem neuen Standort bringt die Marke aus Le Locle ihre Schweizer Uhrmacherkunst noch näher zu ihren Kundinnen und Kunden in der Westschweiz. Tradition trifft auf modernes Design – für alle, die Stil, Präzision und Swissness am Handgelenk schätzen.

Tissot Watches SA, Rue de Bourg 18, 1003 Lausanne