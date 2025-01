So ging etwa das Bild von Stephanie (Steph) Góngora um die Welt. In einem komplett weissen Outfit praktizierte sie während ihrer Periode Yoga und präsentierte stolz den roten Fleck, der sich auf ihrer Leggings bildete. Ihre Message: Beruhigt euch alle mal! Dass Frauen einmal im Monat bluten, ist einer der natürlichsten Vorgänge der Welt und schlichtweg eine Tatsache. Tatsache ist allerdings auch, dass wir trotz Mens zur Arbeit gehen müssen oder Sport treiben wollen. Und das bitte, ohne ständig unsere Klamotten zu versauen oder uns Sorgen darüber machen zu müssen, ob wir gerade einen Blutspur auf dem Bürostuhl hinterlassen haben. Und trotzdem: Was als feministisches Statement begann, wird längst nicht mehr nur mit vorgehaltener Hand diskutiert. Blogs, Webseiten und Zeitungen widmen sich dem Thema. In Selbsttests werden die Vor- und Nachteile abgewogen. «Positiv war aber ohne Frage, dass ich mich so in Einklang mit meinem Körper fühlte, wie lange nicht mehr. Es schien, als könnte ich meine Menstruation wie nie zuvor spüren. Krämpfe waren nicht mehr nur Krämpfe; sie waren ein Beweis dafür, dass mein Körper hart arbeitet und mir zeigt, welche Wunder er da jeden Tag vollbringt», schreibt zum Beispiel die 32-jährige Sarah in einem Artikel für Blonde.