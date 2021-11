Die schönsten Wolldecken für kalte Wintertage

Es gibt ein Wohnaccessoire, das schraubte ganz still und heimlich an seinem Image. Im Sommer, als wir in der Badi liegend nicht mal an die kalte Jahreszeit dachten, da passierte es. Mit starker Willenskraft tüftelte es an einem Plan, aus Omas Wohnzimmer auszubrechen. Es hat sich sattgesehen am staubigen Stoffsofa. Fortan möchte es sich an hippe Wassily Chairs und und noch trendigere Ligne Roset Sessel schmiegen.