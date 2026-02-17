Diese 4 geheimen Talente haben Trocknertücher

Aus was so ein Tuch besteht, das wissen nur die Hersteller selbst. Soll uns auch egal sein. Fakt ist, es bewirkt wahre Wunder. Beim rasanten Ritt in der Trockner-Trommel sorgt das «Gemisch» (so wird das Material auf den Verpackungen ausgezeichnet …) dafür, dass sich die Fasern unserer Wäsche glätten – sie also hinterher leichter zu bügeln ist –, keine statische Ladung entsteht UND alles wohlig duftet. Jap, wir sagen es ja, die können was, die Trocknertücher. Übrigens noch viel, viel mehr als eigentlich in ihrer Pflicht steht. Passt mal auf: