Eine Idee aber kein Geld? Mit Ting klappts!

Sehen, was mit seinem Geld passiert

Gefördert wird der Aufbau von Ting vom Migros-Pionierfonds. Damit das System funktioniert und im finanziellen Gleichgewicht bleibt, können nur knapp zehn Prozent der Mitglieder auf einmal in einer Weiterentwicklung sein. Und es müssen mehr Menschen einzahlen als profitieren, was laut Riesen unproblematisch ist: «Es gibt in der Schweiz genügend Leute, die Geld haben, das sie nicht dringend benötigen.» Statt es auf dem Sparkonto zu horten, sehe man bei Ting auch wirklich, was mit dem Geld passiert. «Das ist doch viel cooler!»