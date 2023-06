9 Gründe, heute auf die Strasse zu gehen

1. Wir müssen weitermachen

Die erste lila Welle rollte am 14. Juni 1991 durch die grössten Schweizer Städte. Rund 500 000 Frauen beteiligten sich an dem Protest unter dem Motto «Wenn Frau will, steht alles still». Weil es eben auch 10 Jahre nach der Einführung des Gleichstellungsartikels noch an dessen Umsetzung fehlte. Ein geschriebenes Gesetz macht eben noch keine Veränderung. 32 Jahre später ist jedem klar, dass ein Recht auf Gleichstellung bestehen MUSS. Genauso aber, dass die Umsetzung auch heute noch nicht da angekommen ist, wo sie sein sollte. Höchste Zeit, Unternehmen, Staat und Bürger*innen wieder einmal daran zu erinnern.