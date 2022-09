Ein Plätzchen in Uerikon ZH, direkt am See. Die Wellen klatschen an den hauseigenen Steg. Man hört sie vom Gartensitzplatz aus. Hier angekommen, fühlt man sich wie in den Ferien. «Ferien!», ruft Carmen Meier-Meister. «Ferien sind für mich ein Reizwort.»