Energie sparen

Nach den gedämpften Weihnachtsfesten der letzten zwei Jahre soll es wieder heimelige Weihnachtsstimmung geben. Doch die Inflation treibt zum Energiesparen. Die Frage, ob alles in stimmungsvolles Licht getaucht werden soll, beschäftigt. Fest steht: Lichterketten mit LED-Lampen brauchen im Vergleich zu konventionellen Glüh- oder Halogenlampen nur etwa 1/10 des Stroms und halten rund 100-mal länger. Ein Umstieg zahlt sich also schnell aus. Eine LED-Lichterkette verursacht in vier Wochen Stromkosten von etwa 60 Rappen. Für eine Lichterkette mit Glühoder Halogenlämpchen muss in der gleichen Zeitspanne mit dem Zehnfachen, also 6 Franken, gerechnet werden.