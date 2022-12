Hier könnt ihr Weihnachtsbäume im Topf mieten

Der Tannenbaum gehört zu Weihnachten wie die Guetzli und der Einkaufsstress. Klar, worunter auch sonst sollen all die sorgfältig verpackten Geschenke Platz finden? Und auch den wohlduftenden Christbaum mit funkelnden Kugeln zu behängen, ist für viele Familien inzwischen ein nicht wegzudenkendes Ritual. Nur einer freut sich über unseren alljährlichen Brauch so gar nicht: das Klima. Es tut uns ja leid, die besinnliche Stimmung an dieser Stelle stören zu müssen, aber Jahr für Jahr landen 1.2 Millionen Bäume in den Schweizer Wohnzimmern – die meisten davon gefällt und importiert.