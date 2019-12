Diese 3 Weihnachtsbaum-Fehler machen wir alle

2. Den Wald nach Innen holen

Der Duft der Tannennadeln, die perfekt unperfekte Verteilung der Äste: mit einem echten Christbaum kann ein Modell aus Kunststoff einfach nicht mithalten. Dafür kann er direkt aufgestellt werden. Die Natur-Variante hingegen sollte etwa drei Tage in der Garage bei etwa 8 Grad zwischengelagert und danach gut ausgeschüttelt werden, um sicherzustellen, dass alle Zecken aus dem Baum entfernt sind. Kein Scherz, die kleinen Tierchen halten in den Tannen ab und an ihren Winterschlaf. Ab 8 Grad schalten sie auf Sommerbetrieb um und erkunden die Gegend. Und das passiert am besten ausserhalb unseres Wohnzimmers. Geht nicht, weil die Garage fehlt? Dann den Boden unter dem Baum in den ersten Tagen mit Zeitungspapier auslegen und täglich wechseln.