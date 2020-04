Wer seine Blumen in geometrische Vasen betten, sein Socken-Game aufstocken oder in überhippen Skandi-Brands wie Won Hundred oder Rodebjer mit Google Maps durch die Strassen der Welt surfen will, der schaut da rein, wo von Clod Bernegger und Hanna Kawasaki Dinge gemacht werden. Mit ihrem in ästhetischer Virtuosität bespielten Store Making Things in der Zürcher Grüngasse im Kreis 4 haben sie sich ein puristisches Universum aus nationalen und internationalen Brands gebastelt. Auf dem unverputzten Beton schlendert man an guten Tagen neben Fashion und Home Accessoires an Schmuck und Papeterie vorbei. Wenn man Glück hat, kriegt man dabei auch noch mit, dass der Laden längst ein Kind geboren hat: Making Little Things in der Badenerstrasse hat alles, was das hippe Baby so braucht, um Look und Zimmer aufs nächste Cuteness-Level zu heben. Lust auf einen Einkaufsbummel? Online vorbeiflitzen!