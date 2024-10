Damit, dass Miss Perimenopause mir in zwei Jahren zwei Kleidergrössen mehr angehängt hat, kann ich zwar inzwischen einigermassen leben. Was nicht heisst, dass ich es ihr verzeihe. Aber der Blick in den Spiegel löst keine Heulkrämpfe mehr aus. Und ich stelle mit Erstaunen fest, dass Miss Perimenopause mein Fett umverteilt, wie es ihr grad passt. Während ich bis vor einiger Zeit noch kaum eine Hose über die Hüften bekam und meine Brust aus jedem BH platzte, wanderte das Fett aus Oberschenkeln und Brüsten plötzlich in meinen Bauch. So richtig attraktiv ist das zwar auch nicht, aber was solls. Ein Hoch auf die angesagte Oversize-Mode.