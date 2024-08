… und ein wahrer Putzteufel

Wer von uns kennt sie nicht, die Ränder an Kaffee- und Teetassen, die sich ohne weiteres einfach nicht mehr entfernen lassen? Ein guter Schluck Sprudelwasser könnte die Lösung sein: Einfach bis zu den Flecken auffüllen, einwirken lassen und einmal nachspülen – voilà. Und auch Silberschmuck, der sonst aufwändig poliert werden müsste, um glänzend zu bleiben, wird mit Mineralwasser wieder chic: In einer Schale mit dem Schmuck setzen sich die Bläschen der Kohlensäure an die angelaufenen Stellen und lösen sie auf. Anschliessend nur noch abtrocknen und sich am neuen Glanz erfreuen.