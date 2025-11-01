Mit diesen 6 Tipps strahlt die Wäsche wieder weiss

Es war einmal ... ein weisses T-Shirt. Das wurde gern getragen. Als blütenreines Basic zur Jeans, als Wärmepolster umterm Pullover, als Layering-Komponente unter der Weste. Es arbeitete hart, befand sich im Dauereinsatz, liess sich nur ab und an von seinem Bruder, dem Hemd, ablösen. Und wie es eben so ist, wenn man sich so richtig ins Zeug legt: Das hinterlässt Spuren. Das Deo frass sich unter die Achseln, das ständige Waschen raubte ihm die Strahlkraft. Wird man älter, wird man grau. So ist das eben.

Moment! Nicht ganz: Beim Waschen setzen sich stets kleinste Schmutzteilchen im Gewebe fest. Schlechte oder zu gering dosierte Waschmittel halten losen Dreck nur mässig in der Waschlauge. So kann er sich erneut auf die Fasern unserer Wäsche legen anstatt mit dem Spülwasser abzufliessen. Je mehr Schmutz sich nach und nach auf den weissen Kleidern ablagert, desto stärker wird der Grauschleier. Manchmal passiert das schon nach wenigen Waschgängen. Weitere Übeltäter: Buntes in der Trommel tönt Weisses pastellfarben oder eben … grau.

Also: Wie wäscht man weisse Wäsche richtig?