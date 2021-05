Habt ihr den Frühlingsputz schon hinter euch? Alles abgestaubt, sämtliche Oberflächen gewischt, jedes Möbelstück angehoben, hinter alle Regale gelinst? Sind die Spiegel makellos und die Fenster streifenfrei? Ok gut, wir glauben euch. Bei euch is alles blitz-blank. Eine Sache noch: Wie sieht es mit den Fugen in den Fensterrahmen aus? Na? Da tummelt sich doch sicher noch ein Dreck-Rest. Genau jetzt kommt der erste Tampon zum Einsatz. Denn was normalerweise im Unterleib hockt, steckt voller Putz-Talente.