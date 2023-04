The Lubo ist ein Luzerner Hotel der anderen Art

Wer in Luzern kurz- oder langfristig ein Dach über dem Kopf sucht und nicht als Touri, sondern quasi als Local durchgehen will, ist im The Lubo an der richtigen Adresse: Das Boutique-Hostel im industriellen Look soll der Place to be für urbane und digital agierende Menschen sein. Neben dem Check-in und Check-out wird unter anderem auch der komplette Aufenthalt – zum Beispiel über einen flexiblen Zimmerzugang mittels eines Mobile- Keys – über die Hotel-App gesteuert.

The Lubo, Rössligasse 2/4, 6004 Luzern