Daniel Kunz ist im Lebensmittelgeschäft gross geworden, die Familie führte einen Laden in Zug. Das Flair für gutes Essen ist ihm in die Wiege gelegt worden – und geblieben. Seit 1985 ist der Familienvater bei Globus Delicatessa tätig, seit zwei Jahren ist er fürs ganze Sortiment zuständig, sagenhafte 16’500 Artikel, die 20 Einkäufer und Einkäuferinnen aus aller Welt zusammentragen. Diesen Traumjob noch traumhafter mache die enorme Aufwertung, die das Essen und das Kochen in den letzten Jahren erfuhr. Die Bedeutung, die dem Lebensmitteleinkauf heutzutage zukomme. Die Kunden füllten ihren Warenkorb viel gezielter, bewusster, informierter. Schliesslich investierten alle viel Zeit und Geld in den Körper, die Gesundheit. Also will man ganz genau wissen, woher das Essen kommt. Und sei auch gerne bereit, für gute Qualität einen höheren, gerechteren Preis zu bezahlen.