So funktioniert's

Für eine Portion braucht's 1 bis 2 Blatt Reispapier. 4 bis 5 EL Sonnenblumenöl in eine Tasse geben. Salz, Pfeffer, Pouletgewürz, eventuell Knoblauch- und Rosmarinpulver sowie Paprika dazugeben. Alles gut verrühren. Ein Blatt Reispapier ganz kurz in warmes Wasser tauchen und auf einen Teller auslegen. Mit dem Gewürzöl bestreichen, das Blatt in der Hälfte einschlagen, die obere Seite wieder mit Gewürzöl bestreichen und zu einem Viertel einschlagen. Etwas Sonnenblumenöl in eine Pfanne geben und das Reispapier auf jeder Seite knusprig braten. Auf ein Küchenpapier legen – dann geniessen und es ordentlich krachen lassen!