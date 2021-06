Tipps für den vegetarischen Grillabend

Gemüse mit Käse und Gewürzen aufwerten

"Es musste etwas her, das auch Gemüse etwas aufpimpt. Etwas, was alle mögen und nicht nur extra für den Vegetarier zubereitet wird. Schliesslich soll es allen schmecken. Käse ist immer ein tolles Produkt, um das Gemüse auf ein nächstes Level zu bringen", empfiehlt Rosenthal. Dabei sei es wichtig, offen für neue Sorten zu sein. "Zum Grillen eignen sich, neben dem eigentlichen Grillkäse, Sorten wie Feta, Hirtenkäse, Ziegenkäse, Brie und auch Mozzarella. Feste Käsesorten kann man direkt auf den Grillrost legen. Brie und Mozzarella sollten dann eher in einer kleinen Pfanne oder Grillplatte zubereitet werden, da diese schnell weich und flüssig werden. Besonders gut schmeckt der gegrillte Käse, wenn er vorher mit etwas Öl eingerieben und mit Kräutern und Knoblauch belegt wird."