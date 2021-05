3 vitaminreiche Wildkräuter, die easy zu bestimmen sind

Gänseblümchen

Ja, die sind derzeit überall: auf Sommerkleidern, Taschen, Hüten und ... Wiesen. Dabei sind die weissen Blüten nicht nur trag-, sondern auch essbar: Gänseblümchen enthalten jede Menge Mineralstoffe und Vitamin C und bieten sich als entzückende Deko für Kuchen oder kühle Drinks an. Sie schmecken leicht süss-nussig und ergänzen so frische Salate ganz wunderbar.

Aber auch im Dessert ist das niedliche Ding gern gesehen: Schon mal Blütenquark gelöffelt? Dazu eine Handvoll frischer Blüten mit 250 Gramm Quark, einem Hauch Honig und drei Esslöffeln Milch verquirlen.