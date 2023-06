Diese Trend-Drinks ballern härter als die Sonne

Der Preisgekrönte: Naked & Famous

Niemand mixt so gut wie er: Matteo Moscatelli, Cocktailgott der Zürcher Widder Bar, schüttelte sich jetzt im Finale der prestigeträchtigen Diageo World Class Competition zum besten Bartender der Schweiz. Wenn also einer weiss, wie man Aperol so richtig einheizt, dann er. Wir haben mal bei Matteo angeklopft und gefragt, wie er das italienische Elixir trinkt? «Naked and famous», so seine Antwort. Dass er spätestens seit seinem Sieg berühmt ist, war uns klar. Aber nackt? Mal im Ernst jetzt, hier sein Rezept – für einen Drink für Gewinner.