4. Einfrieren

Wenn ihr Rhabarber einfrieren möchtet, solltet ihr die Stängel zuerst nach Punkt 1 schälen. Am besten schneidet man grobe Stücke zu und legt diese zuerst auf einem Blech oder Tablett in die Kühltruhe. Sind sie gefroren, kommt alles in einen Behälter oder Beutel – so verhindert ihr, dass die einzelnen Stücke durch das Einfrieren aneinander kleben. Einmal im Kühlfach, hält sich der Rhabarber bis zu einem Jahr.