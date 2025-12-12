Wie gehen leckere Kaffee-Variationen ohne Milch?

So gehts:

Mixt oder püriert die Baumnüsse mit den vier Tassen Wasser so lange, bis eine feine Masse entsteht. Diese presst ihr dann durch einen Nussmilchbeutel, und schon habt ihr eure eigene Baumnussmilch produziert. Jetzt nehmt ihr die restlichen Zutaten, mixt alles mit der Milch zusammen und giesst die cremige Mischung in die Tasse mit schwarzem Kaffee – das Resultat: Ein schaumiger Baumnussmilch-Kaffee, der süss und gesund zugleich ist! Die restliche Milch könnt ihr übrigens vier Tage lang im Kühlschrank aufbewahren.