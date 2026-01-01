Jaa, die Adventszeit ist schon was Herrliches – aus kulinarischer Sicht sowieso. Überall gibt es Glühwein, Guetzli und andere Leckereien. Die Krönung nimmt das Ganze mit dem Weihnachtsfest – oder besser gesagt den Weihnachtstagen, wo geschlemmt wird, was das Zeug hält. Apéros, üppige Speisen, Desserts und jede Menge Drinks. Während wir die Tage so richtig geniessen, ist diese Zeit für unseren Körper ganz schön stressig. Denn mit dem vielen Zucker, Fett und Alkohol hat unser Verdauungssystem ganz schön was zu tun. Ein schlechtes Gewissen brauchen wir deswegen aber nicht zu haben. Denn zum Jahresende darf man es sich ruhig so richtig gut gehen lassen – nach diesem turbulenten Jahr sowieso.