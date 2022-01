So beeinflusst euch der Wolfsmond im Januar

Voll für alle – und für drei Zeichen besonders

Wie sie auch immer heissen: ob Wolf- oder Eismond, Vollmonde sind in der Regel eine monatliche Gelegenheit, Projekte abzuschliessen. Sie sind Kulminationspunkte, Bruchstellen und eine Chance, alles loszulassen, was nicht mehr benötigt wird. Astrologin Yasmin Boland schreibt in ihrem Lunar Diary: «Der Vollmond wird als Chance gesehen, eine Reinigung im Leben vorzunehmen, neue Strukturen zu errichten.» Die eigene Handlungsweise, die eigene Lebensweise zu überdenken, das sei die Chance, die sich uns in dieser Nacht bietet.