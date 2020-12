Und gerade liess er in Teilen Südamerikas der Himmel verdunkeln (15:32 Uhr unserer Zeit). Eine komplette Sonnenfinsternis. Die entsteht aufgrund der Art, wie Erde, Sonne und Mond zueinander stehen. Da Mond und Erde auf elliptischen Bahnen um die Sonne kreisen, kommt es immer wieder zu Konstellationen, in denen sich der Mond zwischen Sonne und Erde schiebt. Mal ist er so näher an der Erde, mal weiter weg. Ebenso wie sich der Abstand der Erde von der Sonne auf ihrer Umlaufbahn mal vergrössert und wieder verkleinert.