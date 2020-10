So beeinflusst euch der «Harvest Moon» im Oktober

Am 1. Oktober ist Vollmond. Und am 31. gleich noch mal. Wie jetzt? Zweimal in einem Monat? Jap, das kommt nicht besonders oft vor (alle zwei bis drei Jahre etwa), ist 2020 aber der Fall (wundert das noch wen?).

Wer heute Abend den Blick also gen Himmel richtet, der sieht ihn da leuchten, den «Harvest Moon». Der heisst übrigens so, weil er der Vollmond ist, der der Wende vom Sommer zum Herbst am nächsten kommt und sein Schein den Bauern ermöglichte, noch bis spät in die Nacht ihre Ernte einzuholen.