Was, wenn der Alltag die Leidenschaft frisst?

Das sind zwei Berichte aus Internetforen, in denen sich Männer über die Lustlosigkeit ihrer Frauen Sorgen machen. Vermindertes sexuelles Verlangen in einer Beziehung kommt häufiger vor, als man annimmt. Die internationale Bezeichnung dafür heisst «hypoactive sexual desire disorder» (HSDD) und ist charakterisiert durch mangelnde oder fehlende sexuelle Fantasien und vermindertes Verlangen nach sexueller Aktivität. Studienvergleiche in 29 Ländern zeigen, dass jede dritte Frau Lustlosigkeit verspürt. Eine grosse amerikanische Studie aus dem Jahr 2008, an der über 30 000 Frauen teilgenommen haben, ergab, dass sogar 40 Prozent der Befragten gelegentlich oder häufig keine Lust auf Sex haben. «Interessanterweise leiden nur gerade 9 Prozent dieser Frauen unter ihrem Libidoverlust», sagt Margareta Hofmann, Paar- und Sexualtherapeutin in Zürich. Die Auswirkung der weiblichen sexuellen Unlust auf die Partnerschaft zeigt allerdings ein anderes Bild: Die Hälfte aller Paare klagt über Lustlosigkeit.