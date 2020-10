Bekanntlich hat jede Medaille zwei Seiten. So auch der kugelrunde Mond: Er bringt uns um den Schlaf, schickt uns dafür aber auch eine geballte Ladung Leidenschaft aus dem Weltall. «Bei Vollmond ist die Energie an ihrem Höhepunkt und die Lust auf Sex stark ausgeprägt», sagt die diplomierte Astrologin Frieda Maria Poltera-Arpagaus. Das zeigt nicht nur der Blick in die Sterne, sondern auch der auf die Statistik: So ergab eine Analyse des Dating-Portals The Casual Lounge, dass in keiner anderen Nacht so viele User aktiv sind wie bei Vollmond.