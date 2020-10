Wie wichtig sind Sternzeichen in Beziehungen?

Spielen Sternzeichen eine so wichtige Rolle?

Eine Beziehung – ob privater oder beruflicher Natur – rein nach Sternzeichen zum Gelingen oder Scheitern zu verurteilen, sei in etwa so fundiert, wie sich auf Herkunft, Haut- oder Haarfarbe zu stützen. Jap, manche Menschen machen das. Sinn macht das aber gar keinen. In puncto Sternzeichen müsste man sich vor allem in das Geburtshoroskop vertiefen, den Aszendenten und die Stellung der Planeten berücksichtigen, so Monica Kissling.

Hat die Queen of Pop also nur eine billige Ausrede gesucht, um doch nicht mit dem DJ zusammenarbeiten zu müssen? Die Astrologin vermutet schlechte Erfahrungen mit anderen Skorpionen. «Skorpione und Löwen sind fixe Sternzeichen, also sehr unflexibel. Beide sind dominant, haben gern die absolute Kontrolle und geben sich einem Projekt zu 150% hin, wollen dabei also unter keinen Umständen Abstriche machen», weiss sie. Es sei also wahrscheinlich, dass jemand wie Madonna sich lieber Partner sucht, die ihr im letzten Schluss den Lead überlassen. Ihr Album, ihre Regeln. Ein dickköpfiges Skorpion prophezeit da vermutlich eher Komplikationen.