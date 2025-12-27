Das Abtauen

… ist mühsam und wird deshalb gerne einfach «vergessen». Aber wir werfen an dieser Stelle noch mal den Stromverbrauch in den Raum. Bildet sich an der Rückwand des Kühlschranks nämlich Kondenswasser und daraufhin sogar Eis, verschlechtert sich der Kühlvorgang und Energieaufwand und Stromkosten schnellen wieder in die Höhe. Blöd. Deshalb lohnt es sich tatsächlich, den Aufwand mindestens ein-, am besten zweimal im Jahr in Kauf zu nehmen. Und das will gut geplant sein! Wer clever ist, erledigt das Pflichtprogramm im Winter, damit verderbliche Lebensmittel in der Kälte auf dem Balkon gelagert werden können. Im Sommer geben dafür Kühltaschen mit Kühlakkus ihr Bestes. Richtig Ausgefuchste kaufen vor dem Abtauen sowieso nur wenig Lebensmittel ein, die kaltgestellt werden müssen.

Ist der Kühlschrank dann komplett leergeräumt, gehts los. Ein Backblech oder Handtücher vor dem Gerät parkieren – wir wollen schliesslich keine Küchen-Überschwemmung riskieren – die Türen sperrangelweit öffnen, alle Einlegeböden rausnehmen und: abschalten. Mit dem Föhn oder einem Topf voll heissem Wasser kann der Tauprozess beschleunigt werden. Müsst ihr besonders hartnäckiges Eis von der Rückwand kratzen? Unbedingt die Finger von metallenen Tools wie Messern lassen. Ein Pfannenwender aus Holz oder Plastik ist die bessere Wahl, um möglichst wenig Schaden anzurichten.