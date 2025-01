Appleskin

In einer Kampagne wirbt Coperni mit nachhaltigem und tierfreundlichem Leder. Auf der Website und auf Instagram heisst es, die Taschen bestünden aus Apfelabfällen. So weit, so gut. Leider ist das vegane Leder jedoch in der Regel gar nicht so nachhaltig, wie man meint. Um die Reste der Frucht zu stabilisieren, besteht das Textil zu 50 Prozent aus Polyurethan (PU) – was, auf Deutsch gesagt, wieder nur Kunststoffe sind.

Fazit: vegan, aber nur zu 50 Prozent nachhaltig