Es ist einfach anstrengend. Und oft wird man dabei nicht mal mit einem zufriedenstellenden Ergebnis belohnt. Was man nicht alles schon versucht hat: Glasreiniger, feuchtes und trockenes Tuch, Wasserabzieher, Nachpolieren mit Zeitungspapier – es ist einfach eine Kunst, ein Fenster sauber und schlierenfrei zu bekommen. Aber saubere Fenster lassen viel mehr Licht in die Wohnung und Licht kurbelt die Produktion von Glückshormonen an. Davon kann man nicht genug haben.