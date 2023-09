Unglaublich! So glänzt der Keramikherd wieder wie neu

Und so gehts

Die Platte erst mit einem feuchten Lappen säubern. Dann reichlich Glaskeramikreiniger auf die Platte geben und mit dem Schwamm das Putzmittel auf der Platte verteilen. So, dass sie wie mit einem Zuckerguss überzogen aussieht. Dann alles gut trocknen lassen. Am besten über Nacht, das ist hart, aber es lohnt sich. Am Morgen dann mit dem Glaskeramikschaber die weisse Schicht sanft (am besten in Bahnen) entfernen. Ihr werdet staunen, welcher Schmutz an dem eingetrockneten Putzmittel hängenbleibt. Die Reinigungsmittelreste evtl. mit einem Tischstaubsauger oder einem Tuch entfernen und mit einem feuchten Lappen gründlich über das Keramikkochfeld wischen. Mit einem trockenen Lappen nachpolieren. Und der Herd glänzt wieder wie neu!