1. «Sharing is caring» – nein, nein, nein

Egoismus wird gerne negativ konotiert, ist aber beim Gebrauch von Handtüchern der absolut beste Weg. Wenn wir mit unseren eigenen Keimen in Kontakt kommen (dazu mehr in Punkt 2), dann ist das laut Mikrobiologe Philip Tierno nicht besonders problematisch. Belasten wir unseren Körper aber mit Fremdmikroben, etwa von der Lebenspartnerin oder dem Partner, dann kann das ein böses Ende nehmen. Der Körper ist verwirrt und produziert im schlimmsten Fall Furunkel, Pickel oder Infektionen. Deshalb: Seid im Bad bitte egoistisch und benutzt euer eigenes Handtuch. Die Hygienepolizei dankt es euch.