Mit Faulenzen gegen psychischen Stress

Die «World Health Organisation» erklärte das Burnout-Syndrom offiziell zu einer chronischen Krankheit, ausgelöst durch den Stress des modernen Lebens. Höchste Zeit also, unser Seelenwohl zu einer Priorität zu machen. Und es gibt wohl kaum einen besseren Zeitpunkt damit zu beginnen, als jetzt in der gemütlichen Sommerzeit. «Niksen» könnt ihr aber nicht nur in den eigenen vier Wänden, sondern auch draussen in der Natur. Zehn Minuten auf den Zug warten oder im Supermarkt an der Kasse Schlange stehen? Sofort wird das Smartphone gezückt. Vielmehr aus Gewohnheit, als aus einem triftigen Grund. Versucht stattdessen einfach mal die vorbeiziehenden Wolken zu betrachten oder die Umgebung zu beobachten.