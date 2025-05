Die saftigen Blätter der Monstera lappen neugierig in den Raum, die Zamioculcas streckt genüsslich ihre Stiele aus und das Zitronenbäumchen gebärt dicke Früchte: Damit Zimmerpflanzen wachsen und gedeihen, brauchen sie Wasser – und sie lieben es, wenn man eine Prise Salz mit ins grüne Menü pfeffert. Bitte, was? Nun kann man beim Wasser kaum was falsch machen, doch beim Salz ist Vorsicht geboten. Denn unsere sensiblen Freunde mögens nicht wie wir aus dem Meer oder dem Himalaya – sie bevorzugen Bittersalz, das sogenannte Epsom-Salz. Ein natürlich vorkommendes Mineral, das aus Magnesium und Schwefel besteht und erstmals in den Salzbergwerken im englischen Epsom entdeckt wurde.