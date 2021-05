«Das Ding ist, ich habe meine eigene Bademodelinie», erklärt die 55-Jährige im Video-Interview. Die vergangenen Monate seien in diesem Zusammenhang recht schwierig für sie gewesen, wie sie weiter erzählt. Denn wegen der Corona-Pandemie habe auch Hurley nicht in die Ferien fliegen können und so habe sie für die Aufnahmen für ihren Brand oftmals improvisieren müssen. So seien Bilder im Schnee, auf Heuballen oder in der Dusche entstanden.