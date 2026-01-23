Was bringt Alufolie im Geschirrspüler?

Mithilfe von Alufolie sagen wir dem Rost den Kampf an. Legt dazu einfach etwas Folie in den Besteckkasten (eine kleine Kugel mit drei bis vier Zentimeter Durchmesser reicht) oder befestigt ein paar Streifen daran. Bei beiden Tricks ist es wichtig, dass die glänzende Seite der Folie nach aussen zeigt. Nun die Maschine ganz normal starten und staunen. Die Aluminiumfolie funktioniert nämlich wie ein Magnet, der den Flugrost anzieht, welcher sich ansonsten am Besteck festsetzen würde.