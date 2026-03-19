Was gehört nicht ins Schlafzimmer?

1. Bildschirme

Ja. Wir wissen, ihr wisst das schon lange. Aber wir wissen auch, dass ihr es, obwohl ihr es wisst, trotzdem tut. Darum sagen wir es noch mal: Kein Whatsapp, kein Instagram, kein TV – keine Screens kurz vor dem Schlafengehen. Es gibt zahlreiche Gründe, die dafür sprechen, das Handy in einem anderen Raum übernachten zu lassen. Einer ist das blaue Licht, das es abgibt. Das stört die Melanin-Produktion und lässt uns schlechter schlafen.