Was kann Gallseife?

Wir kennen sie alle – die guten, alten Flecken auf unserer Kleidung, die am liebsten für immer da bleiben würden... Spätestens dann, wenn wir unser geliebtes Kleidungsstück aus der Waschmaschine nehmen und den dunklen Fleck immer noch vor Augen haben, sind wir beinahe hilflos. Aber es gibt eine Lösung. Nämlich: Statt in teure chemische Mittel zu investieren, eine Dreifranken-Seife im Supermarkt nebenan holen gehen!