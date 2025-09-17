Welche 4 Apps helfen dem Planeten?

Gute Vorsätze sind meist so schnell dahin, wie sie gekommen sind. Da versucht man, weniger mit dem Auto zu fahren oder keine Plastiksäckli mehr zu nehmen, und nach einer Woche scheitert man an mangelnder Disziplin oder fehlender Organisation. Möchtet ihr Gutes tun für die Umwelt, aber seid manchmal etwas faul? Wir verstehen euch total! Folgende Apps greifen euch im Alltag unter die Arme und erinnern euch daran, am Ball zu bleiben: