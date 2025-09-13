Welche Hausmittel helfen beim Putzen?

Da rafft man sich schon mal zum Putzen auf und dann liest man überall: Laugensäure in Backofenreingern verätzt die Haut! Tenside in Waschmitteln vergiften uns! Salzsäure im Badreiniger reizt die Epidermis! Ja und jetzt? Nie wieder putzen? Im Staub versinken, mit Flecken auf dem Pulli rumlaufen und verbrannte Pizza-Krumen sammeln? Natürlich nicht. In der Küche tummeln sich nämlich genug unterschätzte Hausmittel, die mehr können als nur das, was man von ihnen kennt. Cola macht zum Beispiel nicht nur dick, sondern auch das Klo sauber. Saure Zitronen machen nicht nur Gemüter lustig, sondern auch Stahloberflächen strahlend. Aber wir wollen nicht spoilern. Hier sind sieben Tipps aus der Küche für die Küche (und den Rest der Wohnung):